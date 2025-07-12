Іспанія

Досвідчений виконавець продовжить допомагати рідному для нього клубу.

Центральний півзахисник Санті Касорла оновив свою угоду з Реалом Ов'єдо, передає офіційний сайт клубу.

Досвідчений гравець міг попрощатися з колективом Велько Пауновича на правах вільного агента, але сторони вирішили продовжити співпрацю. За рідний для нього клуб 40-річний іспанець виступатиме до завершення сезону-2025/26.

До Реала Ов'єдо Касорла повернувся в серпні 2023 року, безкоштовно залишивши катарський Ас-Садд. На рахунку Санті п'ять голів і дев'ять асистів за "синіх" у всіх турнірах.

Нагадаємо, результативний удар півзахисника допоміг їм повернутися до Ла Ліги після 24-х сезонів поза "елітою".