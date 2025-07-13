Іспанія

Молодий півзахисник не приєднався до команди на початку передсезонної підготовки з дозволу керівництва.

Сьогодні гравці Барселони повернулися з відпустки, щоб пройти медичне обстеження та розпочати підготовку до нового сезону.

Однак, за інформацією Barca Universal, Пабло Торре не проходив медогляд. Клуб офіційно підтвердив, що футболіст отримав дозвіл тимчасово не приєднуватися до команди, доки не буде остаточно вирішене питання щодо його подальшої кар'єри.

Раніше повідомлялося, що каталонці не розраховують на 21-річного хавбека в наступному сезоні. Минулого року він провів 421 хвилину у складі першої команди, взявши участь у 14 матчах і відзначившись чотирма голами та трьома результативними передачами.

Торре, ймовірно, перебереться в Мальорку.