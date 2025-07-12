Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував зрив трансферу вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса до каталонської Барселони. Його слова наводить Barca News.

"Я читав, що Ніко Вільямс просив гарантії реєстрації, і я не знаю точно, які були умови, але Барселона не захотіла надати такі гарантії.

Думаю, що Барселона перебуває в ситуації, схожій на ту, що була в попередніх сезонах, коли вони підписували гравців і чекали до останньої хвилини. Це може змусити деяких зірок не ризикувати і не потрапляти в невизначену ситуацію.

Барселона точно знає, що їй потрібно робити, і якщо вона вирішить зробити правильний хід, то зможе підписати гравців", — сказав Тебас.