Іспанія

Крім "блауграгас" гравцем цікавиться Аякс.

Вінгер Фламенгу Раян Роберто може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, у послугах 17-річного бразильця зацікавлена Барселона, яка вже почала уточнювати деталі можливого трансферу.

Також гравцем цікавиться Аякс, а минулого місяця бразильський клуб відмовився від трансферу футболіста до Атлетіко.

Цього року Роберто забив 20 голів та віддав 14 гольових передач за молодіжну команду Фламенгу.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про підписання Бардагжі.