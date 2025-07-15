Арон Яакобішвілі тимчасово перебрався до Андорри.
Арон Яакобішвілі, fcandorra.com
15 липня 2025, 14:06
Голкіпер Барселони Арон Яакобішвілі сезон-2025/26 проведе в другому за статусом іспанському дивізіоні.
Про оренду 19-річного угорця на своєму офіційному сайті оголосила Андорра, власником якої є легенда "блаугранас" Жерар Піке. Очолює клуб колишній гравець Атлетіка Більбао Ібаї Гомес.
Яакобішвілі в ході минулої кампанії допоміг Барселоні U-19 виграти Юнацьку лігу УЄФА. Арон пропустив дев'ять голів у восьми матчах (з 11-ти можливих), двічі зберігши свої ворота "сухими".
Контракт воротаря з каталонським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. У системі "блаугранас" він перебуває з липня 2018-го, досі не дебютувавши за основну команду.
Нагадаємо, нещодавно півзахисника Барселони придбала Мальорка.