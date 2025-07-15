Іспанія

Арон Яакобішвілі тимчасово перебрався до Андорри.

Голкіпер Барселони Арон Яакобішвілі сезон-2025/26 проведе в другому за статусом іспанському дивізіоні.

Про оренду 19-річного угорця на своєму офіційному сайті оголосила Андорра, власником якої є легенда "блаугранас" Жерар Піке. Очолює клуб колишній гравець Атлетіка Більбао Ібаї Гомес.

Яакобішвілі в ході минулої кампанії допоміг Барселоні U-19 виграти Юнацьку лігу УЄФА. Арон пропустив дев'ять голів у восьми матчах (з 11-ти можливих), двічі зберігши свої ворота "сухими".

Контракт воротаря з каталонським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. У системі "блаугранас" він перебуває з липня 2018-го, досі не дебютувавши за основну команду.

Нагадаємо, нещодавно півзахисника Барселони придбала Мальорка.