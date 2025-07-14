Іспанія

Молодий іспанець виступатиме за "остров'ян".

Іспанська Мальорка оформила трансфер півзахисника Пабло Торре з каталонської Барселони. Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Зазначається, що "Барса" зберігає за собою право зворотного викупу та відсоток від будь-якого майбутнього продажу 22-річного іспанця.

"Клуб бажає йому всього найкращого в майбутньому на полі та за його межами", — йдеться в заяві каталонського клубу.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе 5 мільйонів євро, а Барселона збереже за собою 50% прав на майбутній перепродаж футболіста

Минулого сезону Пабло Торре відіграв за Барселону 14 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.