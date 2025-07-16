Склад клубу Ла Ліги поповнив Лукас Бергстрем.
Лукас Бергстрем, rcdmallorca.es
16 липня 2025, 14:29
Голкіпер Лукас Бергстрем підписав контракт із Мальоркою, передає офіційний сайт клубу.
Договір про співпрацю з 22-річним фіном розраховано до кінця червня 2027-го. Свій колишній клуб, а саме Челсі, він залишив на правах вільного агента.
У системі лондонців Бергстрем перебував із січня 2019 року. На його рахунку 77 пропущених голів у 48-ми матчах (п'ять "сухих") за молодіжні команди "синіх" у всіх турнірах.
Лукас також провів 19 поєдинків за збірну Фінляндії U-21, пропустивши 23 гола й чотири рази зберігши ворота "сухими", а в січні 2023-го дебютував за основну національну команду (Швеція, 0:2).
Нагадаємо, нещодавно Мальорка придбала півзахисника Барселони.