Юссеф Енрікес підписав контракт до літа 2029 року.
Юссеф Енрікес, ФК Алавес
18 липня 2025, 12:19
Захисник мадридського Реала Юссеф Енрікес став гравцем Алавеса. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 19-річним марроканцем розрахована до літа 2029 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.
Минулого сезону Енрікес провів 35 матчів за Кастілью, в яких забив один та віддав чотири асисти.
Також він часто потрапляв у заявку основної команди "вершкових".
Раніше повідомлялося, що саудівські інвестори готові заплатити рекордні 350 млн євро за трансфер Вінісіуса.