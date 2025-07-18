Іспанія

Юссеф Енрікес підписав контракт до літа 2029 року.

Захисник мадридського Реала Юссеф Енрікес став гравцем Алавеса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 19-річним марроканцем розрахована до літа 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.

Минулого сезону Енрікес провів 35 матчів за Кастілью, в яких забив один та віддав чотири асисти.

Також він часто потрапляв у заявку основної команди "вершкових".

Раніше повідомлялося, що саудівські інвестори готові заплатити рекордні 350 млн євро за трансфер Вінісіуса.