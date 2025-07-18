Іспанія

Майбутнє трансферу українського голкіпера залежить від переговорів клубів.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін незабаром може змінити клубну прописку, але залишитися в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво Вільярреала зв'язалося з найближчим оточенням 26-річного українця, щоб дізнатися про можливість потенційного трансферу.

Лунін дав свою згоду на трансфер, але все залежатиме від позиції мадридського клубу, адже контракт голкіпера розрахований до літа 2030 року.

Також зазначається, що Вільярреал цілком може дозволити викласти потрібну суму за гравця збірної України, оскільки нещодавно продав кількох гравців та вийшов у Лігу чемпіонів.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, з яких шість на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що ще один клуб Ла Ліги зацікавився Луніним.