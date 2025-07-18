Наполегливе бажання саудитів бачити бразильського вінгера у своєму чемпіонаті.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
18 липня 2025, 08:42
Саудівські інвестори готові заплатити мадридському Реалу рекордні 350 мільйонів євро за трансфер вінгера Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, переговори з 25-річним бразильцем про перехід до одного з клубів Саудівської Аравії тривають вже понад рік.
Одним із передбачуваних клубів називають Аль-Ахлі, який хоче скористатися тим, що у футболіста "вершкових" закінчується контракт влітку 2027 року.
Раніше Вінісіус заявляв, що хоче залишитися в Іспанії, але бажання та віра саудитів не мають меж.
Додамо, що рекордним трансфером на даний час є перехід Неймара з Барселони до ПСЖ за 222 млн євро.