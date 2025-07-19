Румун продовжить кар'єру в складі новачка Ла Ліги.
Horațiu Moldovan, getty images
19 липня 2025, 09:51
Мадридський Атлетіко віддав в оренду воротаря Гораціу Молдована в Реал Ов'єдо. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".
Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2025/26.
"Атлетіко Мадрид бажає Гораціу удачі в цьому новому випробуванні", — йдеться в заяві мадридського клубу.
Воротар збірної Румунії перейшов в Атлетіко влітку 2023-го року з бухарестського Рапіда. У минулому сезоні Молдован виступав на правах оренди в італійському Сассуоло, за який провів 27 матчів, пропустив 27 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Атлетіко змушений продавати гравців.