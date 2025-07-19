Іспанія

Румун продовжить кар'єру в складі новачка Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко віддав в оренду воротаря Гораціу Молдована в Реал Ов'єдо. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2025/26.

"Атлетіко Мадрид бажає Гораціу удачі в цьому новому випробуванні", — йдеться в заяві мадридського клубу.

Воротар збірної Румунії перейшов в Атлетіко влітку 2023-го року з бухарестського Рапіда. У минулому сезоні Молдован виступав на правах оренди в італійському Сассуоло, за який провів 27 матчів, пропустив 27 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Атлетіко змушений продавати гравців.