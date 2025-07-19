Іспанія

Луніна все влаштовує?

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа продовжив контракт з "королівським" клубом. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, 33-річний бельгієць підписав нову угоду з "вершковими" до 30-го червня 2027-го року. Попередній контракт голкіпера спливав влітку 2026-го.

Нагадаємо, що Куртуа виступає у складі "бланкос" з літа 2018 року. Минулого сезону Тібо провів за Реал Мадрид 53 матчі, пропустив 63 м'яча та 17 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін дав свою згоду на трансфер у Вільярреал.