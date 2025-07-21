Іспанія

Клуби залагоджують останні деталі переходу.

Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль найближчими днями стане гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер 31-річного аргентинця – сторони обговорюють остаточні деталі угоди.

Очікується, що про трансфер буде оголошено найближчими днями.

Минулого сезону Де Пауль провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав десять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко цікавиться захисником Челсі.