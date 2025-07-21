Клуби залагоджують останні деталі переходу.
Родріго Де Пауль, Getty Images
21 липня 2025, 16:21
Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль найближчими днями стане гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер 31-річного аргентинця – сторони обговорюють остаточні деталі угоди.
Очікується, що про трансфер буде оголошено найближчими днями.
Минулого сезону Де Пауль провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав десять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко цікавиться захисником Челсі.