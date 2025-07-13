У внутрішньому чемпіонаті цю гольову машину не можуть зупинити вже понад півтора місяці.
Ліонель Мессі, Getty Images
13 липня 2025, 09:10
Уночі за європейським часом відбувся матч 22 туру американської МЛС поміж Інтером Маямі та Нешвіллом.
Команда Хав’єра Маскерано на початку місяця повернулась до внутрішніх змагань після вильоту з Клубного чемпіонату світу-2025, і вже третій матч поспіль продовжує свою переможну серію.
Цього разу, як і в грі проти Нью-Інгленд Революшн (2:1), перемогу "чаплям" приніс своїми двома голами аргентинський нападник Ліонель Мессі.
Супербомбардир відзначався голами на початку кожного з таймів, тоді як від Нешвілла ми побачили відповідь лише у вигляді гола культового для клубу Ханні Мухтара одразу після перерви.
Таким чином Інтер у МЛС перемагає вже п’ятий матч поспіль, і дублі від Мессі супроводжують кожну з цих зустрічей.
Результативна ж серія аргентинця в чемпіонаті триває шість ігор, а ще він віддав чотири асисти за цей час.
Інтер Маямі — Нешвілл 2:1
Голи: Мессі, 17, 62 — Мухтар, 49
Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт (Сейлор, 90+6), Фалькон, Мартінес, Альба — Альєнде (Редондо, 63), Кремаскі, Бускетс, Сеговія (Родрігес, 63) — Мессі, Суарес (Авілес, 82).
Нешвілл: Вілліс — Нахар, Мейхер, Паласіос, Ловіц — Мухтар, Тагсет (Коркоран, 78), Язбек (Бругман, 64) — Касем (Гейнс, 78), Саррідж, Шаффелберг (Майл, 54).
Попередження: Сеговія, Вейгандт — Язбек, Мейхер