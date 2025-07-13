Северная Америка

У внутрішньому чемпіонаті цю гольову машину не можуть зупинити вже понад півтора місяці.

Уночі за європейським часом відбувся матч 22 туру американської МЛС поміж Інтером Маямі та Нешвіллом.

Команда Хав’єра Маскерано на початку місяця повернулась до внутрішніх змагань після вильоту з Клубного чемпіонату світу-2025, і вже третій матч поспіль продовжує свою переможну серію.

Цього разу, як і в грі проти Нью-Інгленд Революшн (2:1), перемогу "чаплям" приніс своїми двома голами аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Супербомбардир відзначався голами на початку кожного з таймів, тоді як від Нешвілла ми побачили відповідь лише у вигляді гола культового для клубу Ханні Мухтара одразу після перерви.

Таким чином Інтер у МЛС перемагає вже п’ятий матч поспіль, і дублі від Мессі супроводжують кожну з цих зустрічей.

Результативна ж серія аргентинця в чемпіонаті триває шість ігор, а ще він віддав чотири асисти за цей час.

Інтер Маямі — Нешвілл 2:1

Голи: Мессі, 17, 62 — Мухтар, 49

Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт (Сейлор, 90+6), Фалькон, Мартінес, Альба — Альєнде (Редондо, 63), Кремаскі, Бускетс, Сеговія (Родрігес, 63) — Мессі, Суарес (Авілес, 82).

Нешвілл: Вілліс — Нахар, Мейхер, Паласіос, Ловіц — Мухтар, Тагсет (Коркоран, 78), Язбек (Бругман, 64) — Касем (Гейнс, 78), Саррідж, Шаффелберг (Майл, 54).

Попередження: Сеговія, Вейгандт — Язбек, Мейхер