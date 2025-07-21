Іспанія

Українця влаштовує "тепла лавка" в Реалі.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін відмовив в трансфері іспанському Вільярреалу. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, "жовта субмарина" дійсно була дуже зацікавлена в трансфері 26-річного українця та гарантувала йому місце в стартовому складі. Втім, Лунін вирішив залишитися в Реалі та спробувати довести свій високий рівень новому головному тренеру команди Хабі Алонсо.

Чинна трудова угода голкіпера з "вершковими" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал 14 матчів, попустив 19 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".