Іспанія

Хавбек залишився без чіткої відповіді від клубу, а його висока зарплатня ускладнює можливий трансфер до Ла Ліги.

Реал Мадрид досі не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього хавбека Дані Себальйоса. Якщо раніше клуб був відкритий до продажу півзахисника, то тепер варіант із його збереженням у складі набирає актуальності, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Згідно з джерелом, одним із факторів, що стримують можливий трансфер, є висока заробітна плата гравця. Вона може стати серйозною перепоною для іспанських клубів, зацікавлених у хавбеку.

Наразі 27-річний Себальйос перебуває в невизначеному становищі — він очікує на рішення керівництва Реала, тоді як ситуація на трансферному ринку швидко змінюється. Не виключено, що в підсумку футболіст залишиться на Сантьяго Бернабеу ще на один сезон.

У минулому сезоні Себальйос відіграв 45 матчів (2058 хвилин) та зробив два асисти.