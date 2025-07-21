Хавбек залишився без чіткої відповіді від клубу, а його висока зарплатня ускладнює можливий трансфер до Ла Ліги.
Дані Себальйос, Getty Images
21 липня 2025, 14:02
Реал Мадрид досі не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього хавбека Дані Себальйоса. Якщо раніше клуб був відкритий до продажу півзахисника, то тепер варіант із його збереженням у складі набирає актуальності, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Згідно з джерелом, одним із факторів, що стримують можливий трансфер, є висока заробітна плата гравця. Вона може стати серйозною перепоною для іспанських клубів, зацікавлених у хавбеку.
Наразі 27-річний Себальйос перебуває в невизначеному становищі — він очікує на рішення керівництва Реала, тоді як ситуація на трансферному ринку швидко змінюється. Не виключено, що в підсумку футболіст залишиться на Сантьяго Бернабеу ще на один сезон.
У минулому сезоні Себальйос відіграв 45 матчів (2058 хвилин) та зробив два асисти.