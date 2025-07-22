Іспанія

Португалець погодився на перехід до мадридського клубу, лондонці наполягають на сумі в 40 мільйонів євро.

Атлетіко Мадрид і Челсі офіційно розпочали переговори щодо трансферу півзахисника Ренату Вейги. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, гравець уже погодився на перехід до іспанського клубу. У відповідь Атлетіко готує першу пропозицію по трансферу, тоді як Челсі планує наполягати на повному пакеті вартістю близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Вейга приєднався до Челсі у 2024 році, але може покинути клуб вже цього літа, аби отримати більше ігрового часу на топ-рівні.

Минулого сезону Ренату Вейга відіграв за Челсі та Ювентус (піврічна оренда) загалом 33 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.