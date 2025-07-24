Іспанія

32-річний футболіст підписав контракт на один сезон.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Хесе Родрігесом.

Угода з 32-річним іспанцем розрахована на один сезон.

Для Хесе це буде вже третій період у клубі – вперше він виступав за клуб на правах оренди з ПСЖ у 2017 році, після чого він повернувся до команди у 2021 році.

Останнім клубом колишнього форварда Реала був малазійський Джохор. Минулого сезону він провів 13 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Лас-Пальмас за підсумками минулого сезону вилетів до Сегунди — старт нової кампанії намічено на 17 серпня.