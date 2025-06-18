Торік іспанцем цікавився мадридський Реал.
Альваро Вальєс, ФК Бетіс
18 червня 2025, 14:59
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Лас-Пальмаса Альваро Вальєсом.
Угода з 27-річним іспанцем розрахована до літа 2030 року. Він дістався "бетикос" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Лас-Пальмаса у лютому.
Додамо, що у січні минулого року Вальєсом цікавився мадридський Реал, а сам Альваро є вихованцем Бетіса.
Раніше Бетіс представив нову домашню форму на сезон-2025/26.