Іспанія

Торік іспанцем цікавився мадридський Реал.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Лас-Пальмаса Альваро Вальєсом.

Угода з 27-річним іспанцем розрахована до літа 2030 року. Він дістався "бетикос" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Лас-Пальмаса у лютому.

Додамо, що у січні минулого року Вальєсом цікавився мадридський Реал, а сам Альваро є вихованцем Бетіса.

Раніше Бетіс представив нову домашню форму на сезон-2025/26.