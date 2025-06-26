Іспанія

Футболісту було лише 23 роки...

Захисник Лас-Пальмаса Зебен Рамос помер у віці 23 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Лас-Пальмас із сумом повідомляє про смерть Зебенсуї Рамоса Гонсалеса, відомого як Зебен, гравця молодіжної команди, після того, як він не зміг оговтатися від серйозних травм, отриманих внаслідок трагічного нещасного випадку, що стався 9 червня в муніципалітеті Арукас на острові Гран-Канарія", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, два тижні тому Рамос отримав тяжкі травми голови внаслідок ДТП, після чого впав у кому та був госпіталізований.

Рамос виступав за третю команду Лас-Пальмаса, а минулого сезону дебютував за дубль.