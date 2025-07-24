Іспанія

Каталонці не змогли погодити фінансові умови трансферу з Атлетіком та агентами гравця.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився деталями зриву трансферу Ніко Вільямса з Атлетіка Більбао. За його словами, каталонський клуб провів перемовини щодо переходу вінгера, але сторони так і не дійшли згоди щодо фінансових деталей.

"Були переговори з Ніко, але ми не змогли домовитися про розстрочку, змінні умови та агентські комісійні. Деко дав їм 48 годин на відповідь, але вони не погодилися, і ми вирішили рухатися далі", — прокоментував ситуацію Лапорта.

Після цього сам гравець продовжив контракт із Атлетіком до 2035 року, чітко показавши, що залишиться в Більбао ще надовго.

Раніше ситуацію прокоментував президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас.