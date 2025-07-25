Іспанія

Конкуренція з Мбаппе та Родріго не лякає бразильця — він мріє про успіх у футболці Реала.

Після переходу з Палмейрасу за 85 мільйонів доларів юний бразилець Ендрік опинився у центрі уваги футбольної Європи. Але його перший сезон у Реалі виявився непростим: лише 847 хвилин на полі, більшість з яких – у матчах Кубка Іспанії, де він, утім, забив п’ять голів.

За інформацією ESPN, керівництво мадридського клубу розглядає варіант оренди для 19-річного нападника з метою надати йому регулярну ігрову практику в менш тисковому середовищі. Але сам футболіст не розділяє такої позиції.

"Я не хочу йти в оренду. Моє бажання – закріпитися в Реалі та пройти шлях, схожий на Вінісіуса", – наполягає Ендрік.

Новий наставник "вершкових" Хабі Алонсо, який позитивно оцінює потенціал бразильця, поки що не бачить у ньому стабільного гравця основи. У клубі обговорюється варіант оренди в команду з Ла Ліги, щоб він міг краще адаптуватися до ритму чемпіонату.

У той же час молодий Гонсало Гарсія, який справив враження на тренерський штаб під час Клубного чемпіонату світу, наразі вважається придатнішим до ролі резервного нападника.

Джерело ESPN повідомляє, що готовність Реала віддати Ендріка в оренду не означає, що клуб не вірить у нього. Але прогрес гравця може бути швидшим, якщо він гратиме частіше.

Незважаючи на це, сам гравець не полишає надій проявити себе після повернення з травми вже у вересні. Особливий інтерес викликає ситуація з Родріго – якщо той залишить клуб, у Ендріка можуть з’явитися нові можливості в атаці.

Оточення гравця також наголошує: історії інших молодих талантів, які залишилися і зуміли прорватися в основу, надихають більше, ніж приклади невдалих оренд.