Молодий форвард працює над відновленням і незабаром має повернутися до тренувань.
Ендрік, Getty Images
27 червня 2025, 13:45
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловив підтримку 18-річному нападнику Ендріку та запевнив, що розраховує на нього в майбутньому.
"Зараз він працює над своїм відновленням, але ми хочемо, щоб він повернувся до тренувань з командою якомога швидше. Він точно входить у мої плани на майбутнє, тож я розраховую на нього", — заявив Алонсо.
Нагадаємо, Ендрік приєднався до Реала влітку 2024 року з бразильського Палмейраса за майже 50 мільйонів євро. У своєму дебютному сезоні за мадридців юний бразилець провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і оформивши один асист.
Раніше Реал відхилив пропозицію Челсі щодо Ендріка.