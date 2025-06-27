Іспанія

Молодий форвард працює над відновленням і незабаром має повернутися до тренувань.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловив підтримку 18-річному нападнику Ендріку та запевнив, що розраховує на нього в майбутньому.

"Зараз він працює над своїм відновленням, але ми хочемо, щоб він повернувся до тренувань з командою якомога швидше. Він точно входить у мої плани на майбутнє, тож я розраховую на нього", — заявив Алонсо.

Нагадаємо, Ендрік приєднався до Реала влітку 2024 року з бразильського Палмейраса за майже 50 мільйонів євро. У своєму дебютному сезоні за мадридців юний бразилець провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і оформивши один асист.

Раніше Реал відхилив пропозицію Челсі щодо Ендріка.