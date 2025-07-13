Іспанія

18-річний нападник впевнений, що готовий боротися за місце у складі мадридського гіганта.

Молодий бразильський форвард Ендрік не планує покидати Реал цього літа.

За інформацією AS, 18-річний нападник категорично проти варіанту оренди в інший клуб і налаштований залишитися в одному з найпрестижніших клубів світу.

Представник агентського кола футболіста підкреслив, що для Ендріка перебування в Реалі є достатньою мотивацією для розвитку і боротьби за ігровий час.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 22 матчах Ла Ліги, провівши на полі в середньому по 16 хвилин за гру і відзначився одним забитим голом.

Раніше Хабі Алонсо підтвердив, що Ендрік залишиться в Реалі.