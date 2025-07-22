Іспанія

У бразильця стався рецидив ушкодження стегна під час тренування в США.

Нападник Реала Ендрік зазнав повторної травми задньої поверхні стегна і пропустить від восьми до десяти тижнів. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

18 травня футболіст отримав ушкодження в матчі проти Севільї (2:0) і перебував на завершальному етапі відновлення. Однак на останньому тренуванні в США відбувся рецидив — уже другий за останній місяць.

Таким чином, молодий бразилець не допоможе Реалу на старті нового сезону й буде змушений знову пройти реабілітацію.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 22 матчах Ла Ліги, провівши на полі в середньому по 16 хвилин за гру і відзначився одним забитим голом.

Раніше Хабі Алонсо підтвердив, що Ендрік залишиться в Реалі.