Іспанія

Керівництво клубу та капітани команди погодили бонусну систему ще до старту турніру.

Кожен футболіст мадридського Реала заробив по 280 тисяч євро за участь у цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, незважаючи на виліт команди на півфінальній стадії. За інформацією іспанського видання Marca, сума премій була затверджена в результаті попередніх переговорів між керівництвом клубу та капітанами команди.

Система бонусів передбачала виплати за проходження кожного етапу турніру:

– 50 тисяч євро за вихід з групи,

– 80 тисяч за потрапляння до чвертьфіналу,

– 180 тисяч за вихід у півфінал.

Загальна сума склала 280 тисяч євро на кожного гравця.

Нагадаємо, Реал завершив боротьбу на турнірі після поразки від французького Парі Сен-Жермен у півфіналі з рахунком 0:4.