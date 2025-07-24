Чема продовжить карʼєру у Бундеслізі.
Чема, Getty Images
24 липня 2025, 19:20
Півзахисник мадридського Реала Чема продовжить свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Штутгарт, який вже погодив трансфер футболіста.
Сума трансферу становитиме близько трьох мільйонів євро. Також "вершкові" отримають 50% від майбутнього продажу гравця.
Чема є вихованцем Реала і в основній команді він провів три матчі. Минулого сезону він провів 32 матчі за молодіжну команду, в яких віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ уважно стежить за ситуацією щодо Родріго.