Німеччина

Чема продовжить карʼєру у Бундеслізі.

Півзахисник мадридського Реала Чема продовжить свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Штутгарт, який вже погодив трансфер футболіста.

Сума трансферу становитиме близько трьох мільйонів євро. Також "вершкові" отримають 50% від майбутнього продажу гравця.

Чема є вихованцем Реала і в основній команді він провів три матчі. Минулого сезону він провів 32 матчі за молодіжну команду, в яких віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ уважно стежить за ситуацією щодо Родріго.