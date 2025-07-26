Laurent Robert Blanc, getty images
26 липня 2025, 09:23
Головний тренер саудівського Аль-Іттіхаду Лоран Блан висловився про важливість академії Барселони — знамениту Ла Масію. Цитує французького фахівця Sport.es.
"Якби не було Ла Масії, Барселона не змогла б продовжити своє існування. Можливо, цей клуб зник би чи розпався.
Саме молоді гравці врятували "Барсу": Ламін Ямаль, Педрі, Гаві... З'явилося багато молодих гравців і клуб рухатиметься вперед. Вони вже стали чемпіонами Іспанії, дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів та були близькими до виходу у фінал.
З появою молодих футболістів, на мій погляд, це знову буде чудовий клуб", – заявив колишній гравець Барселона Лоран Блан.