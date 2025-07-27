Іспанія

Наставник стамбульського клубу заявив, що українець не входить до поточних планів команди.

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук прокоментував чутки про можливий перехід українського воротаря Реала Андрія Луніна.

За словами наставника, клуб не веде переговорів із мадридським грандом щодо трансферу голкіпера, пише Sporx.

Бурук підкреслив, що в розпорядженні клубу є кілька інших кандидатів на позицію воротаря, і незабаром Галатасарай планує завершити перемовини з одним із них.

Раніше з’являлася інформація, що Лунін прийняв рішення залишитися в Реалі на сезон-2025/26, попри зацікавленість з боку Вільярреала.