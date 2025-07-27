Наставник стамбульського клубу заявив, що українець не входить до поточних планів команди.
Андрій Лунін, Getty Images
27 липня 2025, 09:56
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук прокоментував чутки про можливий перехід українського воротаря Реала Андрія Луніна.
За словами наставника, клуб не веде переговорів із мадридським грандом щодо трансферу голкіпера, пише Sporx.
Бурук підкреслив, що в розпорядженні клубу є кілька інших кандидатів на позицію воротаря, і незабаром Галатасарай планує завершити перемовини з одним із них.
Раніше з’являлася інформація, що Лунін прийняв рішення залишитися в Реалі на сезон-2025/26, попри зацікавленість з боку Вільярреала.