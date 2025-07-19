Занадто амбітне рішення Андрія.
Андрій Лунін, getty images
19 липня 2025, 15:21
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін цього літа не змінить клубну прописку. Про це повідомляє іспанське видання AS.
За інформацією джерела, 26-річний українець остаточно вирішив залишитися в складі "королівського" клубу на наступний сезон.
При цьому, Лунін розуміє, що в нього не буде великої кількості ігрового часу в новому сезоні через перевагу Тібо Куртуа в очах головного тренера команди Хабі Алонсо.
Зазначається, що у Андрія є пропозиції від інших клубів, але він вирішив повністю зосередитися на Реалі.
Чинна трудова угода голкіпера з "вершковими" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро. Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал 14 матчів, попустив 19 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Куртуа продовжив контракт із Реалом.