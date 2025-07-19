Іспанія

Занадто амбітне рішення Андрія.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін цього літа не змінить клубну прописку. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 26-річний українець остаточно вирішив залишитися в складі "королівського" клубу на наступний сезон.

При цьому, Лунін розуміє, що в нього не буде великої кількості ігрового часу в новому сезоні через перевагу Тібо Куртуа в очах головного тренера команди Хабі Алонсо.

Зазначається, що у Андрія є пропозиції від інших клубів, але він вирішив повністю зосередитися на Реалі.

Чинна трудова угода голкіпера з "вершковими" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро. Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал 14 матчів, попустив 19 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Куртуа продовжив контракт із Реалом.