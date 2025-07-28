Іспанія

Англійський нападник позитивно оцінив перший матч у новій команді й підкреслив важливість адаптації до стилю гри каталонців.

Маркус Рашфорд провів свій перший матч у складі Барселони, дебютувавши в товариській зустрічі проти японського Віссел Кобе. Каталонці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1, а англієць залишився задоволений стартом своєї кар’єри на Камп Ноу.

"Я почуваюся дуже добре, це була хороша гра, і справді чудово було зіграти перед фанатами Барселони. Це також допомогло з точки зору фізичної підготовки. Я з нетерпінням чекаю наступних матчів", — поділився емоціями Решфорд.

Форвард також відзначив важливість адаптації до стилю гри під керівництвом нового головного тренера Гансі Фліка:

"Ми сьогодні перемогли, але важливо адаптуватися до команди, влитися в стиль гри та показувати якісний футбол. Я вірю, що Гансі Флік може змусити мене грати в хороший футбол. Я гратиму там, де потрібно команді, і намагатимусь забивати та створювати моменти. Я слухатиму будь-які вказівки від Фліка та намагатимусь втілити їх у матчах, щоб допомогти команді", — сказав англієць.

Раніше повідомлялося, що Барселона шукає наступника Левандовські.