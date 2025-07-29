Іспанія

Головним наставникам дозволять двічі за матч просити відеоперегляд спірних епізодів.

Іспанська Ла Ліга готує важливі зміни до регламенту — з сезону-2025/2026 головні тренери команд отримають право впливати на використання VAR.

За новим правилом, кожному наставнику буде дозволено двічі за гру звернутися до арбітра з проханням переглянути суперечливий момент за допомогою відеоповтору. Якщо після перегляду рішення судді буде змінено, запит не згорає і тренер зможе використати ще одну можливість.

Ця ініціатива покликана підвищити прозорість суддівства та дати командам більше контролю в ключових ситуаціях. Ла Ліга стане однією з перших європейських ліг, яка впроваджує подібну систему.

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