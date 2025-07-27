Іспанія

Зарплата австрійця становить величезні 22,5 мільйона євро за сезон.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба не планує достроково залишати склад "вершкових". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу запропонувало 33-річному австрійцю достроково розірвати контракт із виплатою частини зарплати.

Проте австрієць відмовився від такої пропозиції, а його контракт розрахований до літа 2026 року. При цьому він заробляє величезні 22,5 мільйона євро на рік — це другий показник у складі "вершкових".

Нагадаємо, Алаба виступає за Реал із літа 2021 року. Минулого сезону Давід провів лише 14 матчів через травми. Зараз він також перебуває у лазареті через нове пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид відпустив свого вихованця до Штутгарта.