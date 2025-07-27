Зарплата австрійця становить величезні 22,5 мільйона євро за сезон.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
27 липня 2025, 18:20
Захисник мадридського Реала Давід Алаба не планує достроково залишати склад "вершкових". Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу запропонувало 33-річному австрійцю достроково розірвати контракт із виплатою частини зарплати.
Проте австрієць відмовився від такої пропозиції, а його контракт розрахований до літа 2026 року. При цьому він заробляє величезні 22,5 мільйона євро на рік — це другий показник у складі "вершкових".
Нагадаємо, Алаба виступає за Реал із літа 2021 року. Минулого сезону Давід провів лише 14 матчів через травми. Зараз він також перебуває у лазареті через нове пошкодження.
Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид відпустив свого вихованця до Штутгарта.