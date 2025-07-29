Іспанія

Бельгієць може знову виступати в іспанській Ла Лізі.

Колишній півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, у послугах 36-річного бельгійця зацікавлений Реал Сосьєдад, який бачить у футболісті досвід та універсалізм гри на кількох позиціях як в обороні, так і в середній лінії команди.

Зазначається, що представники Сосьєдада вже почали обговорювати особистий контракт для гравця, який має статус вільного агента після відходу з Атлетіко.

Минулого сезону Вітсель провів 21 матч, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад підписав молодого таланта Арсеналу.