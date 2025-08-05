Іспанія

Португальський вінгер повернувся до Ла Ліги.

Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Вулвергемптона Гонсалу Гедешем.

Угода з 28-річним португальцем розрахована до літа 2028 з можливістю продовження ще на один сезон.

За даними Transfermarkt, сума трансферу футболіста становила близько чотирьох мільйонів євро.

Минулого сезону Гедеш провів 33 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав п'ять гольових передач.

Додамо, що Гедеш раніше виступав у Ла Лізі за Валенсію та Вільярреал. В іспанському чемпіонаті він провів 163 матчі, забив 31 гол та віддав 30 асистів.