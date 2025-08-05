Іспанія

Німецький голкіпер відмовився підписати медичне підтвердження своєї довготривалої травми, що створює проблеми клубу.

У Барселони виникли труднощі з реєстрацією нового воротаря Жоана Гарсії через конфлікт з основним голкіпером команди Марком-Андре Тер Штегеном.

Німець відмовився підписати медичний висновок про свою травму, який потрібен для підтвердження його недоступності на найближчі чотири місяці. Такий документ дозволив би клубу скористатися винятком із правил фінансового фейр-плей та зареєструвати Жоана Гарсію, придбаного в червні у Еспаньйола.

29 липня Тер Штеген переніс операцію на попереку. За прогнозами, період відновлення може тривати від трьох до п’яти місяців. Водночас без офіційного підтвердження про довготривалу відсутність воротаря Барселона не може активувати механізм реєстрації новачка поза межами загального бюджету зарплат.

Раніше стало відомо, що Тер Штеген ризикує пропустити ЧС-2026.