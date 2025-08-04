Іспанія

Форвард Челсі може опинитися в Ла Лізі, каталонці слідкують за ситуацією на ринку.

Барселона зацікавлена у можливому трансфері нападника Челсі Крістофера Нкунку.

Як повідомляє Transfer News Live, каталонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо французького форварда і може зробити спробу підписання у разі відходу Ферміна Лопеса.

Француз приєднався до Челсі у 2023 році, але через травми не зміг повноцінно проявити себе в англійському клубі. Попри це, він залишається цінним активом на ринку завдяки своїм універсальним атакувальним якостям.

Інтерес до Нкунку раніше вже проявляв Інтер, який провів попередні переговори з представниками гравця. Тепер на горизонті з'явилася Барселона, яка розглядає форварда як можливе підсилення у разі змін у складі в середині поля.

Раніше повідомлялося, що Челсі встановив цінник на Нкунку.