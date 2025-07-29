Іспанія

Травми та нестача ігрової практики в Барселоні можуть коштувати голкіперу місця у заявці збірної.

Марк-Андре тер Штеген може не потрапити до складу збірної Німеччини на чемпіонат світу 2026 року.

Попри те що Юліан Нагельсманн раніше розглядав воротаря Барселони як основного претендента на місце в рамці після завершення міжнародної кар’єри Мануеля Ноєра, ситуація навколо 33-річного футболіста різко змінилася.

Згідно з інформацією іспанського видання AS, Нагельсманн більше не впевнений у формі тер Штегена. Причина — серія травм та втрата стабільного місця в основі Барселони, що ставить під сумнів його готовність до участі в мундіалі.

У штабі збірної вже розглядають інші варіанти. Першим серед альтернатив називається Олівер Бауманн з Гоффенгайма, який має лише чотири матчі за національну команду.

Крім того, за даними джерела, у федерації не виключають можливості повернення до збірної легендарного Мануеля Ноєра — навіть після оголошення про завершення кар’єри в національній команді.

Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.