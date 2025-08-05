Іспанія

Уругвайський захисник запевнив, що залишається у клубі та готовий показати свою найкращу гру.

Захисник Барселони Рональд Араухо підтвердив, що не планує змінювати клуб у літнє трансферне вікно. Гравець поділився своїм настроєм після завершення передсезонної підготовки.

"Я чудово провів передсезонну підготовку. Минулого року мені було важко виступати через травму, але зараз я почуваюся дуже комфортно. Я став більш гнучким та впевненим у собі. Виразно дуже щасливий у Барселоні і не збираюся нікуди йти цього літа. Ви ще не бачили найкращу версію мене", – заявив Араухо в інтерв'ю Cadena SER.

Раніше Де Йонг заявив про готовність залишитися в Барселоні.