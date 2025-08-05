Іспанія

Молодий іспанець може отримати 9-й номер у першій команді.

Після літніх змін у складі мадридського Реала, зокрема відходу Луки Модрича та переходу Кіліана Мбаппе на символічний десятий номер, у клубі з’явилася нова вакантна футболка — з дев’яткою. І тепер увага зосереджена на тому, хто стане її наступним власником.

Як повідомляє MadridUniversal, у клубі вже визначилися з головним кандидатом. Ним може стати Гонсало Гарсія — молодий нападник, який минулого сезону виступав за Кастілью, а нещодавно вразив усіх на клубному чемпіонаті світу. У шести матчах він забив чотири голи та віддав один асист, вистріливши саме тоді, коли в команді не було Ендріка.

Ймовірна передача 9-го номера Гарсії стане історичною: вперше за тривалий час цей знаковий номер може отримати іспанець. Це також свідчитиме про його підвищення до основної команди, оскільки наразі він ще не закріплений у заявці головного складу.

Щодо Ендріка, то він має залишитися в клубі після одужання й продовжить боротися за своє місце. Його оренда розглядалася, але на певному етапі перемовини зупинилися.