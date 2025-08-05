Іспанія

Через проблеми зі здоров’ям бразилець залишиться в "бланкос".

Реал планував віддати Ендріка в оренду до Реал Сосьєдад. Як повідомила журналістка Аранча Родрігес в ефірі El Partidazo de COPE, угода про оренду бразильського форварда на сезон-2025/26 була узгоджена під час клубного чемпіонату світу.

План Реала полягав у тому, щоб Ендрік отримував регулярну ігрову практику в топ-клубі Ла Ліги. Проте угода не відбулася через рецидив травми стегна у 19-річного нападника.

Раніше повідомлялося, що бразилець вибув на 8-10 тижнів через цю травму, отриману за кілька днів до запланованої оренди. Найімовірніше, Ендрік залишиться в Реалі в наступному сезоні.

Раніше стало відомо, що Доннарумма готовий достроково розірвати контракт з ПСЖ.