Іспанія

26-річний футболіст має досвід виступів у Лізі чемпіонів та є гравцем національної збірної.

Валенсія активно працює над підсиленням складу і, за інформацією Deportes COPE Valencia, веде переговори зі швейцарським Янг Бойз щодо трансферу півзахисника Філіпа Угринича. Перемовини значно просунулися, і угода може бути завершена найближчими днями.

26-річний Угринич, контракт якого закінчується в червні 2026 року, є гравцем національної збірної Швейцарії. Він має багатий досвід виступів на клубному рівні, зігравши 210 матчів у вищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, в яких забив 22 голи. Минулого сезону Філіп був ключовим гравцем своєї команди в Лізі чемпіонів, виходячи у стартовому складі в усіх матчах групового етапу.

Головний тренер Валенсії Корберан прагне підсилити центр поля та створити здорову конкуренцію для Пепелу та Хаві Герри. Окрім Угринича, клуб також зацікавлений у підписанні французького півзахисника Баттіста Сантамарії.

Ці потенційні трансфери є частиною ширшого плану посилення команди. Валенсія вже домовилася з Агірресабалою, Рабою та Копете. Проте, як повідомляють джерела, тренеру все ще потрібен лівий вінгер і два нападники, і клуб продовжує пошуки гравців для атаки.