Іспанія

Португальський наставник уже сформував кістяк стартового складу мадридської команди.

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью визначив футболістів, які, за його задумом, мають стати основою команди у сезоні-2026/27. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, гарантоване місце у стартовому складі збереже воротар Тібо Куртуа. На лівому фланзі оборони основним гравцем стане новачок команди Марк Кукурелья.

У центрі поля Моурінью робить ставку на Федеріко Вальверде та Джуда Беллінгема. Обидва хавбеки мають відігравати ключову роль у побудові гри мадридського клубу.

Лідерами атаки залишаться Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Зазначається, що португальський фахівець працює над новою тактичною моделлю, яка дозволить максимально розкрити бомбардирські якості французького нападника.

Також Моурінью планує використовувати Беллінгема у ролі атакувального півзахисника, схожій на ту, яку він виконує у збірній Англії на чемпіонаті світу. Очікується, що англієць частіше підключатиметься до завершення атак і діятиме ближче до штрафного майданчика суперника.