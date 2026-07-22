Іспанія

Новий керманич мадридського Реала Жозе Моурінью особисто повідомив 23-річному центральному захиснику, що не розраховує на нього у майбутньому сезоні.

Центральний оборонець мадридського Реала Рауль Асенсіо не входить до планів нового головного тренера команди Жозе Моурінью.

Португальський фахівець особисто звернувся до 23-річного футболіста та повідомив, що не бачить його в основному складі "вершкових". Сам іспанець не планував змінювати клубну прописку, однак тепер змушений шукати новий варіант продовження кар'єри до закриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, у червні минулого року Рауль Асенсіо підписав із Реалом нову довгострокову угоду, розраховану до літа 2031 року.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника у 20 мільйонів євро, а головними претендентами на гравця наразі вважаються турецький Галатасарай та італійський Лаціо.