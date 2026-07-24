Іспанія

Іспанський клуб уже узгодив особисті умови з 36-річним угорським воротарем.

Вільярреал розпочав активні переговори з Лейпцигом щодо переходу голкіпера Петера Гулачі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський клуб уже досяг домовленості щодо особистих умов контракту з угорським воротарем. Тепер сторони працюють над тим, щоб узгодити параметри угоди між клубами.

Гулачі виступає за Лейпциг із 2015 року та за цей час став одним із найбільш досвідчених футболістів команди. У складі німецького клубу 36-річний воротар провів 362 матчі в усіх турнірах.

Чинний контракт угорця з Лейпцигом розрахований до літа 2027 року, тому Вільярреал розраховує оформити трансфер за відносно невелику суму.

У новому сезоні іспанський клуб виступатиме в Лізі чемпіонів, а досвід Гулачі має допомогти команді посилити воротарську позицію перед єврокубковою кампанією. У лютому цього року голкіпер лише продовжив угоду з Лейпцигом, але тепер може змінити команду.