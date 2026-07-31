Іспанія

Мадридці бажають оформити перехід чемпіона світу, однак пропозиції клубів поки не збігаються.

Мадридський Реал розпочав прямі переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу центрального півзахисника Родрі.

За інформацією інсайдера Sky Sport Патріка Бергера, керівництво "містян" оцінило 30-річного іспанця у 75 мільйонів євро. Водночас "вершкові" наразі готові викласти понад 50 мільйонів євро, тому переговорний процес між клубами триває.

Сам Родрі зацікавлений у поверненні до Мадрида та переході до стану Реала. Оціночна вартість гравця на порталі Transfermarkt становить 55 мільйонів євро, а його чинний контракт із англійським клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Реал відклав перемовини щодо Родрі через інший трансферний пріоритет.