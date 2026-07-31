Іспанія

Мадридський клуб спершу хоче завершити перехід Яна Діоманде, після чого повернеться до переговорів із Манчестер Сіті.

Мадридський Реал тимчасово поставив на паузу переговори щодо можливого переходу півзахисника Манчестер Сіті Родрі. За інформацією іспанського видання AS, керівництво клубу наразі зосередилося на завершенні трансферу нападника РБ Лейпциг Яна Діоманде.

Повідомляється, що умови п'ятирічного контракту з футболістом збірної Кот-д'Івуару вже погоджені. У Реалі прагнуть якнайшвидше оформити угоду, щоб новачок зміг приєднатися до команди Жозе Моурінью ще до завершення поточного тижня.

Очікувалося, що перехід Діоманде буде закритий на початку тижня, однак через окремі розбіжності між клубами процес затягнувся. Саме тому заплановані на четвер переговори щодо Родрі були перенесені.

Водночас у мадридському клубі не відмовляються від ідеї підписати володаря Золотого м'яча. За даними джерела, інтерес до Родрі залишається актуальним, а переговорний процес буде відновлений після завершення роботи над трансфером Діоманде.