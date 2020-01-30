Турция

Турецкий клуб заинтересован в подписании форварда Динамо.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес попал в сферу интересов Анкарагюджю, сообщает портал Transfer Merkezi.

Турецкий клуб планирует укрепить атакующую линию и хочет подписать нападающего киевлян. Люксембургский форвард не входит в планы тренерского штаба Динамо и не принимал участия в первом сборе команды.

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Родригес присоединился к Динамо в августе 2019-го из японского Джубило Ивата за 2 млн евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что мексиканский Пумас не договорился с Динамо по трансферу Франа Соля.

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