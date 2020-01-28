Украина

Некоторые легионеры не полетели в Украину.

Футболисты Динамо завершили первый тренировочный сбор в Турции и вернулись в Киев. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Подопечные Алексея Михайленко получили двухдневный отдых, после которого вновь соберутся 31 января и продолжат готовиться ко второй части сезона уже на тренировочной базе Динамо.

Также отмечается, что 2 февраля команда снова отправится в турецкий Белек, где будет проводить второй тренировочный сбор до 16 февраля.

Примечательно, что не все игроки Динамо вернулись в Киев. В Украину не полетели некоторые легионеры, имена которых не называются.

Кроме того, Руслан Нещерет, Илья Забарный, Константин Вивчаренко и Георгий Цитаишвили присоединились к команде U19, которая готовится в Белеке к поединку плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского Динамо.

Напомним, ранее Football.ua разобрал заключительные матчи киевского Динамо на первом тренировочном сборе в Турции.

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