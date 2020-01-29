Украина

Стало известно расписание контрольных матчей Динамо на втором сборе в Турции.

Динамо 2 февраля вернется в турецкий Белек и продолжит подготовку к весенней части сезона-2019/20 — сообщает официальный сайт клуба.

Второй сбор вице-чемпионов Украины продолжится до 16 февраля. Во время него киевляне запланировали шесть спаррингов.

Время начала матчей будет объявлено дополнительно. Все поединки будут транслироваться на клубном YouTube-канале.

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